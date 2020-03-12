Биробиджан, , 07:42 — REGNUM Предлагаемые поправки в Конституцию РФ, если, конечно, население страны проголосует за их принятие, закрепят в основном законе ту парадигму власти, которая сложилась к настоящему времени, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM учёный, аспирант, предприниматель из Еврейской автономной области Антон Файман.

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«Народу дали возможность высказать своё мнение путём голосования. Если население скажет «нет» пакету поправок, никто не будет навязывать их насильно. По моему мнению поправки помимо прочего, укрепляют суверенитет страны, утверждают верховенство российского законодательства над международным правом», — рассказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, областная дума и губернатор Сахалина проголосовали за поправки в Конституцию РФ.