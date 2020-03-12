Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Необходимость наказания для виновных в обстреле иракской военной базы Эт-Таджи в Ираке подчеркнули в ходе телефонного разговора госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, 11 марта сообщает пресс-служба госдепа в Twitter.

Стороны также подчеркнули общую солидарность США и Великобритании в отношении инцидента и осудили любые атаки на военнослужащих международных коалиционных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта из-за атаки на военную базу Эт-Таджи в Ираке, расположенную недалеко от сирийской границы, погибли двое американских военных и один британский солдат. На территорию объекта попало не менее 15 ракет.