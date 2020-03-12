Вашингтон, , 07:17 — REGNUM От $5 млн до $6 млн планирует выделить Агентство США по международному развитию (USAID) для создания «эффективной, доступной и прозрачной» системы правосудия в Молдавии. Об этом 12 марта сообщает RT.

Отмечается, что средства будут направлены на реформирование судов по всей стране, в том числе, институтов национального уровня, судебных органов, обучение юристов и «пользователей системы правосудия».

Работа будет выполняться по проекту «Эффективное правосудие». При этом все виды деятельности исполнителей останутся под контролем как USAID, так и представителей американского правительства.

Читайте также: Президент Молдавии: судьи должны оправдывать свою заработную плату

Читайте ранее в этом сюжете: В США планируют создать в Молдавии американскую военную базу