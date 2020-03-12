Магадан, Магаданская область, 12 марта 2020, 06:58 — REGNUM Депутаты Магаданской областной думы почти единогласно 12 марта одобрили поправки к Конституции РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы.
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Поддержали поправки, которые предложил президент РФ Владимир Путин, практически депутаты всех фракций, против поправок голосовал единственный представитель КПРФ — Сергей Иваницкий.
Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Приморского края проголосовало за поправки в Конституцию: 32 депутата проголосовали за их внесение, 6 — воздержались.