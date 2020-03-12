Дамаск, , 06:20 — REGNUM Соглашение по сирийскому Идлибу, которое удалось достигнуть в Москве главам России и Турции, позволяет вооруженным силам Сирии уничтожить несколько крупных оплотов террористов в провинции, заявила советник президента республики Бусейна Шаабан, 11 марта в интервью телеканалу Al-Mayadeen.

По словам Шаабан, одним из пунктов соглашения является освобождение ряда районов Сирии от террористических групп. Она подчеркнула, что сирийские власти довольны результатом российско-турецких договоренностей. При этом, советник отметила, что встреча между Башаорм Асадом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом невозможна в связи с «оккупацией турецкими войсками сирийской территории».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по обострению ситуации в сирийском Идлибе. Их итогом стало принятие соглашение о введении перемирия с 6 марта.