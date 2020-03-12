Владивосток, , 06:18 — REGNUM Директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб», ведущий политолог Дальнего Востока Юрий Коломейцев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сказал, что президент РФ Владимир Путин так и не смог разглядеть в ком-то своего преемника.

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При этом политолог акцентировал, что глава государства четко обозначил, что Совбез и Госсовет не должны быть наделены «полномочиями президентского характера».

«Путин отсёк другой вероятный сценарий проведения транзита власти 2024 года. Можно сказать, он пошёл по самому лёгкому пути. Но, принимая такое решение, Путин берёт на себя ответственность за риски в будущем вновь столкнуться с проблемой «усталости» населения от власти, на борьбу с которой уже может ресурсов не хватить.

При этом Владимир Путин отказался от конституционного закрепления института пожизненного президентства. Как мне кажется, президент так и не смог разглядеть в ком-то своего «преемника» и, скорее всего, вряд ли он его определит и через 4, и через 10, и через 16 лет», — считает Юрий Коломейцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, заседание Госдумы 10 марта 2020 года и выступление Путина определяло не столько судьбу ближайших четырёх лет, сколько формат трансформации власти начиная с 2024 года, считает Юрий Коломейцев.