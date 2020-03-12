Магадан, Магаданская область, , 05:45 — REGNUM Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 12 марта прибыл с рабочим визитом в Магаданскую область. Запланирована встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, инспектирование строительства социально-значимых объектов и совещание по вопросам социально-экономического развития региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

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Юрий Трутнев побывает в Ольском городском округе, проверит как идёт строительство плавательного бассейна, заедет в детский дом №1, где планируется возведение нового корпуса для воспитанников Оротуканского детского дома.

В детско-юношеском оздоровительном центре «Северный Артек» Юрию Трутневу представят планы по строительству нового кампуса на 200 мест и спортивного комплекса с бассейном.

Вечером 12 марта вице-премьер встретится с представителями регионального отделения Всероссийской Федерации самбо.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев с рабочей поездкой побывал в Бурятии, на Камчатке, на Сахалине и в Хабаровском крае.