Новосибирск, , 05:19 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал членов Общественной палаты региона активно участвовать в разъяснении новосибирцам поправок в Конституцию.

«Президент внёс 11 предложений, и те поправки, которые он озвучил во время послания, уверен, безоговорочно были бы поддержаны всем обществом. Кто может спорить против дополнительных ограничений руководителей разных уровней, кто может спорить против повышения роли парламента, роли регионов, Госсовета? Тем не менее, глава государства пошёл на ответственный и смелый шаг — он предложил всей стране поучаствовать в формировании поправок, — отметил Травников. — Наша с вами задача — не просто обеспечить процедуру голосования, а обеспечить достойный уровень поддержки тех инициатив, которые глава государства и сам внёс, и поддержал».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ 14 февраля 2020 года подписал распоряжение об организации подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Голосование пройдёт 22 апреля 2020 года.