Владивосток, 12 марта 2020, 05:09 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморья сегодня, 12 марта, на внеочередном заседании проголосовали за поправки в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания.
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За одобрение поправок в Конституцию РФ проголосовали 32 депутата, воздержались шестеро. Таким образом, приморский парламент стал одним из первых законотворческих объединений субъектов Российской Федерации, поддержавших предлагаемые поправки.
Как сообщало ИА REGNUM, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала поправки, вносимые в Конституцию РФ, актуальными.