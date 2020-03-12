Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Несколько вариантов действий по Венесуэле разработаны министерством обороны США, но предпочтительным является дипломатическое урегулирование. Об этом заявил руководитель Южного командования (SOUTHCOM) американских вооруженных сил адмирал Крейг Фоллер, 11 марта отвечая на вопросы журналистов.

По словам Фоллера, в настоящее время на Венесуэлу осуществляется дипломатическое и экономическое давление. Адмирал отметил роль властей Колумбии и Бразилии в этом процессе.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта бразильские власти приняли решение отозвать 15 дипломатов и сотрудников из Венесуэлы.

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