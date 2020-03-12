Екатеринбург, , 04:55 — REGNUM Екатеринбург, Каменск-Уральский и Нижний Тагил будут представлены на получение звания «Город трудовой доблести». Соответствующее решение принял комитет Законодательного собрания Свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправления.

Как сообщает издание «Тагил-сити», ещё несколько заявок были отклонены профильным комитетом. Однако после устранения нарушений в представленной на рассмотрение документации, заявки могут быть поданы вновь. Их рассмотрят в 2021 году.

Одобренные заявки рассмотрят на пленарном заседании регионального парламента и представят на утверждение организационному комитету «Победа».

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Как сообщало ИА REGNUM, первый список российских городов, претендующих на звание «Город трудовой доблести» будет сформирован и утверждён к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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