Бразилиа, , 04:24 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна была раньше признать вспышку нового коронавируса пандемией, заявил 11 марта министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта на парламентских слушаниях.

«Мы ставили этот вопрос перед ВОЗ еще до того, как Китай признал (существование проблемы)», — сказал он.

По мнению министра, принятое решение позволило бы «не искать врачей» и не выяснять, как инфицированные граждане попадают в другие страны. Соответствующий статус, объяснил Мандетта, обеспечил бы контроль пассажиров, которые изначально рассматривались бы в качестве потенциальных носителей инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус объявил пандемию по коронавирусной инфекции.

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