Багдад, , 03:57 — REGNUM Осуждение обстрела военной базы Эт-Таджи в Ираке, из-за которого погибли два американских и один британский военнослужащий, выразил иракский президент Бархам Салех, 12 марта сообщается на сайте главы государства.

Салех назвал произошедшее террористическим нападением и отметил необходимость полного расследования инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта была совершена атака на базу Эт-Таджи в Ираке, с применением более 15 небольших ракет.

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