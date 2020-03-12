Минск, , 03:46 — REGNUM Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе уже 25 марта может предложить новый механизм для диалога сторон конфликта на юго-востоке Украины, сообщил 11 марта журналистам заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Диалоговая площадка с участием сторон «нормандского формата», с участием сторон конфликта, — сказал представитель России в контактной группе. — Пока больше говорить не надо, нужно очень бережно относиться к этим договоренностям для того, чтобы они не сорвались. Мы очень надеемся, что они состоятся».

В «нормандском формате», напомним, гарантами выступают Германия, Россия, Украина, Франция. Сторонами конфликта в Донбассе — Украина и две республики, отказавшиеся подчиняться киевским властям после государственного переворота в 2014 году — Донецкая и Луганская народные республики.

Сегодня, по словам Козака, новый механизм предварительно принципиально согласован. По его словам, окончательное решение по нему может быть принято уже на следующем заседании контактной группы.

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