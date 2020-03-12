Москва, , 03:27 — REGNUM В Польше хотели бы улучшить отношения с Россией, заявил 11 марта министр иностранных дел страны Яцек Чапутович. Он также подтвердил свою заинтересованность во встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Польша и Россия — соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения», — объяснил Чапутович в интервью РБК.

Существующие сейчас отношения между Варшавой и Москвой он назвал «напряжёнными». Исправить положение дел во внешней политике двух государств польский министр предложил путём совместного изучения истории. Также Чапутович проявил интерес к встрече с Лавровым, если у него появится соответствующая возможность.

Читайте также: Россия и Польша: как жить будем дальше, панове?