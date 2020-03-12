Лондон, , 03:28 — REGNUM Ракетный обстрел иракской военной базы Эт-Таджи с размещёнными там американскими и британскими военнослужащими осудил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба канцелярии премьер-министра.

«Нападение на военную базу Эт-Таджи в Ираке достойно осуждения», — заявил глава британского правительства.

По словам Джонсона, министр иностранных дел Доминик Рааб уже обсудил обстрел базы с главой госдепа Майклом Помпео.

Джонсон также отметил, что МИД Великобритании работает в тесном контакте с зарубежными партнерами для выяснения всех обстоятельств «этого ужасающего нападения».

Как сообщало ИА REGNUM, более 15 небольших ракет упало на территорию военной базы Эт-Таджи в Ираке, на которой расквартированы американские военнослужащие. В результате обстрела, по предварительной информации, погибли трое военнослужащих.

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