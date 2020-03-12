Вашингтон, , 03:13 — REGNUM Резолюция, ограничивающая полномочия президента США Дональда Трампа в вопросе применения вооруженных сил против Ирана, принята Палатой представителей Конгресса, пишет 11 марта Reuters.

Таким образом, документ поддержан обеими палатами Конгресса. В Сенате резолюция была принята в феврале 2020 года.

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Ограничения предусматривают вывод с Ближнего Востока военнослужащих США которые действуют против Ирана, если только Конгресс не примет обратного решения. Отмечается, что документ вступит в силу только после подписания его самим Трампом, однако он, как сообщалось ранее, намерен наложить на него вето.