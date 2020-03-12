Рим, , 02:37 — REGNUM Руководитель агентства по привлечению инвестиций Invitalia Доменико Аркури назначен на пост уполномоченного комиссара по чрезвычайной ситуации в медико-санитарной сфере Италии, объявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте 11 марта в видеообращении на странице в Facebook.

Ранее с инициативой о назначении «суперкомиссара», который должен курировать целый ряд сложных вопросов по коронавирусу, выступали несколько итальянских политиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта на фоне ситуации с COVID-19 Джузеппе Конте распорядился остановить работу всех учреждений торговли, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

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