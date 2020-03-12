Прага, , 02:53 — REGNUM Высшее руководство Чехии заявило о готовности разблокировать отношения с Россией, которые оказались «обременены» рядом технических, административных и исторических тем. Об этом по итогам прошедшего 11 марта совещания говорится в сообщении пресс-службы администрации президента Чехии.

В совещании высшего руководства республики приняли участие президент Милош Земан, премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел.

В сообщении отмечается, что высшие государственные деятели Чехии готовы «к осмысленному и конструктивному диалогу с Россией в соответствии с позициями Евросоюза и НАТО» с целью разблокирования взаимных отношений.

По мнению руководства Чехии, ключевым вопросом для прогресса во взаимоотношении двух стран, которые «в настоящее время обременены рядом технических, административных и исторических тем», является «достижение прогресса в имплементации минских договоренностей со стороны РФ».

Подчёркивается, что Чехия рассчитывает на «скорое, прагматичное и взвешенное решение этих тем». Помочь преодолению «негативного содержания взаимоотношений» должна встреча президентов Чехии и России в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью, опубликованном 5 марта в газете Pravda, Милош Земан подтвердил, что планирует прилететь в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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