Вашингтон, , 23:34 — REGNUM Двое американских и один британский военные погибли в результате ракетной атаки на базу Эт-Таджи (провинция Салах-эд-Дин, Ирак), передаёт 11 марта FOX News.

По данным американского командования, ранения получили 11 человек. Отмечается, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не причастно к ракетному удару.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, десять ракет упали на территории Эт-Таджи 11 марта.

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