Москва, , 15:19 — REGNUM С 10 марта 2020 экспертная группа ЮНЕСКО по выработке рекомендаций этических принципов разработки и применения искусственного интеллекта (ИИ) пополнилась новым членом. Им стал представитель Российской Федерации, профессор Института науки и технологий Сколково Максим Федоров.

В принципе, Россия косвенно участвует в вопросах, связанных с ИИ в рамках ЮНЕСКО, а именно, озвучивает отечественную позицию по вопросу этики в области ИИ через Комитет по вопросам ИИ при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Глава Комитета Александр Кулешов призывает мировое сообщество осуществить запрет на использование искусственного интеллекта в военных целях. Это заявление, безусловно, не успевает за последними событиями в области ИИ, когда мировые державы, Китай и США, активно соревнуются в разработке военного ИИ, и этика вряд ли будет способна остановить их.

Станет ли прием Федорова в ряды экспертов ЮНЕСКО пропуском для отечественной науки на серьезный международный уровень?

В октябре 2019 года президент России Владимир Путин утвердил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Главными целями этой стратегии названы повышение благосостояния и улучшение качества жизни населения, а также обеспечение национальной безопасности и повышение конкурентоспособности отечественной экономики.

В ноябре 2019 года странами, входящими в ЮНЕСКО, было поручено данной международной организации разработать и сформулировать этические нормы в области искусственного интеллекта. Срок выполнения поручения — 18 месяцев, в течение которых должен быть собран экспертный совет по этическим нормам.

Российский Комитет по вопросам искусственного интеллекта при ЮНЕСКО был создан несколько дней назад — в конце февраля 2020 года. Цель работы комитета — выработать единый подход к вопросу этики технологий ИИ для ЮНЕСКО со стороны России, а также к терминологии ИИ и смежных технологий и к единому пониманию сфер и принципов его применения.

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