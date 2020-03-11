Анкара, 11 марта 2020, 22:49 — REGNUM О вызове посла Греции Михаила-Христоса Диамесиса в турецкий МИД 11 марта сообщает Anadolu.
Вызов Диамесиса в турецкое внешнеполитическое ведомство связан с намерением Анкары «положить конец нарушениям территориальных вод Турции и задержаниям журналистов».
Напомним, по данным Анкары, 11 марта военный катер Греции незаконно оказался в территориальных водах Турции. Турецкая береговая охрана заставила греческое судно покинуть воды.
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