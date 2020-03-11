Минск, , 22:37 — REGNUM «Граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, могут быть признаны его носителями без прохождения собеседования», — сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента.

На заседании Совфеда одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Документ разработан во исполнение перечня поручений президента Владимира Путина по вопросам совершенствования порядка приобретения гражданства России иностранными гражданами и лицами без гражданства от 6 июня 2019 г., а также в соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019−2025 годы.

«Федеральным законом вносятся изменения, предусматривающие, что свободно владеющие русским языком граждане Республики Белоруссия и граждане Украины в случае, если они, либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ, могут быть признаны носителями русского языка без прохождения собеседования по результатам рассмотрения лично поданного заявления о признании их носителями русского языка», — сказано в официальном комментарии.

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Порядок подачи таких заявлений определит федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ) в сфере внутренних дел. Согласно закону, этот орган определит единые критерии признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

«Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования», — отметили в российском парламенте.

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Российские парламентарии решили, что свободно владеющие русским языком граждане Украины и Белоруссии признаются носителями языка. При этом сроки рассмотрения заявлений таких соискателей российского гражданства по упрощённой процедуре сокращены вдвое — с шести до трёх месяцев. Для такой процедуры подать заявления необходимо на территории России.

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Напомним, Владимир Путин неоднократно высказывался по русскому вопросу. Выступая 7 июня 2019 года на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент заявил, что «история сложилась таким образом, что наш единый народ, а я считаю, что белорусы, русские и украинцы — это единый народ, много раз об этом говорил, много раз, и так считаю, убеждён».