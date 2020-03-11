Вашингтон, , 22:33 — REGNUM Идея Турции сотрудничать в Сирии с Россией не вполне разумна, заявил 11 марта на публичном мероприятии помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Комментируя сложившуюся ситуацию в сирийской провинции Идлиб, американский представитель заявил, что турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану наконец довелось понять, что с российским президентом Владимиром Путиным будто бы не просто «вести дела».

О'Брайен «Полагаться на россиян как на союзников и партнеров — это не всегда может быть хорошей идеей. Особенно в таком месте, как Сирия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, О'Брайен заявил, что американцы не будут участвовать в военном урегулировании ситуации в Идлибе.

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