Вашингтон, 11 марта 2020, 22:33 — REGNUM Идея Турции сотрудничать в Сирии с Россией не вполне разумна, заявил 11 марта на публичном мероприятии помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Комментируя сложившуюся ситуацию в сирийской провинции Идлиб, американский представитель заявил, что турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану наконец довелось понять, что с российским президентом Владимиром Путиным будто бы не просто «вести дела».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, О'Брайен заявил, что американцы не будут участвовать в военном урегулировании ситуации в Идлибе.
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