Минск, , 22:20 — REGNUM Белоруссия будет продолжать переплачивать за импорт «альтернативной» нефти, не договорившись с российскими компаниями и правительством РФ о снижении цен на стратегическое сырьё. Об этом стало известно сегодня, 11 марта, по итогам состоявшихся в Москве переговоров белорусской делегации во главе с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.

После переговоров в расширенном составе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным глава белорусского Совмина заявил, что Москве переданы предложения официального Минска по решению проблем с поставкой в Белоруссию российских энергоносителей — в том числе нефти. Александр Лукашенко с прошлого года требует от российских поставщиков отказаться от премии в формуле цены, однако не находит взаимности.

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Румас сообщил также, что даже при достижении компромисса Белоруссия «минимум два танкера «альтернативной» нефти будет ежемесячно покупать». Таким образом глава правительства постсоветской республики дал понять, что переплата за поставки из других стран не столько экономическая, сколько идеологическая.

Премьер-министр отметил: «Два проблемных вопроса касаются единых подходов к тарифообразованию на прокачку энергоносителей. Это такой, наверное, основной вопрос. Есть там часть двусторонних вопросов, мы не от всех партнеров по Евразийскому экономическому союзу еще получили обратную связь. Но я думаю, по остальным вопросам компромиссы будет найти легче».

Лукашенко ранее поставил цель сократить импорт российской нефти до трети от общего объёма закупок. С начала года Белоруссия направила средства налогоплательщиков на импорт «альтернативной» нефти из Норвегии и Азербайджана, а также закупила партию добытой в России нефти с доставкой танкером через порт литовской Клайпеды с последующей транспортировкой в железнодорожных цистернах до белорусских НПЗ.

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