Москва, , 22:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 11 марта, подписал указ, согласно которому десантникам 6-й роты, а также членам семей погибших в бою в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года, будет ежемесячно выплачиваться 65,6 тыс. рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, документ опубликовал в своём инстаграме губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона назвал это «очень важным и своевременным шагом, который доказывает исключительное значение подвига героев для всей страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году отмечается 20-летие подвига псковских десантников. На памятных мероприятиях в Пскове 1 марта побывал президент РФ Владимир Путин. Он пообщался с родственниками погибших бойцов и среди тем, поднятых в разговоре, был и вопрос о выплатах и мерах социальной поддержки.