Тегеран, , 08:07 — REGNUM 11 марта специальный помощник спикера иранского парламента по международным делам Хосейн Амир-Абдоллахян встретился и провел переговоры с послом Сирии в Тегеране Аднаном Хасаном Махмудом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе встречи Амир Абдоллахян дал оценку встречам и переговорам, состоявшимся между спикером иранского парламента Али Лариджани и президентом Сирии Башаром Асадом, а также другими официальными лицами в Дамаске, охарактеризовав их как «позитивные и конструктивные». Кроме того, помощник спикера подчеркнул важность укрепления двустороннего сотрудничества, особенно в экономической сфере.

Он также подчеркнул необходимость проведения трехсторонних переговоров между Исламской Республикой Иран, Турцией и Россией, а также обеспечения безопасности мирных переговоров в Астане и Сочи. Абдоллахян поздравил сирийцев с победой в борьбе с терроризмом в Идлибе и назвал решение сирийского кризиса «политическим».

В свою очередь, посол Сирии в Тегеране Аднан Хасан Махмуд отметил важность визита спикера иранского парламента Лариджани в Дамаск и подчеркнул необходимость расширения экономической деятельности и проведения совместной экономической комиссии между Ираном и Сирией в связи с экономической войной врагов, развязанной против Исламской Республики Иран и Сирии.

Посол также указал на победы в государстве и отметил: «Победы, достигнутые в Сирии в борьбе с терроризмом, являются результатом самопожертвования сирийской армии и поддержки Исламской Республики Иран, России и ливанского движения».