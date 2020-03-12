Тегеран, , 08:10 — REGNUM 11 марта посол Ирана в Бишкеке Саид Харази встретился и провел переговоры со спикером Верховного Совета Кыргызстана Дастаном Джумабековым по вопросам развития двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы развития двустороннего политического, экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия, а также расширения парламентского сотрудничества.

Джумабеков заявил о готовности Кыргызстана расширять торгово-экономические отношения с Ираном, отметив, что в настоящее время товарооборот между Кыргызстаном и Ираном находится в рамках 30 миллионов долларов, однако данная цифра не является отражением экономических возможностей, которые могли бы иметь две страны.

Он также подчеркнул, что Кыргызстан заинтересован в привлечении иранских инвестиций в гидроэнергетику страны, а также в обмене знаниями о строительстве малых и средних гидроэлектростанций.

Харази в свою очередь подчеркнул необходимость расширения комплексных связей с Киргизией на основе достигнутых ранее и новых договорённостей и выразил готовность Исламской Республики вывести двусторонние отношения на новый уровень.