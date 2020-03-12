Тегеран, , 08:03 — REGNUM 11 марта официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после нового политического кризиса в Афганистане заявил, что его государство не пожалеет сил для содействия восстановлению стабильности в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Мы уже давно предпринимаем усилия на различных уровнях для обеспечения солидарности между различными людьми и группами в Афганистане», — заявил Мусави в своем еженедельном пресс-релизе в режиме видеоконференции. Подчеркнув, что Иран продолжит предпринимать свои усилия и в дальнейшем, Мусави выразил надежду, что эти усилия принесут свои плоды и в Афганистане будет восстановлена политическая стабильность.

«Мы также напоминаем обеим сторонам, что единственным путём к процветанию, стабильности и безопасности в Афганистане является создание всестороннего правительства и содействие единству между всеми группами, властями и политическими деятелями», — отметил официальный представитель.

Напомним, что 9 марта избранный президент Афганистана Ашраф Гани и его соперник Абдулла Абдуллапровели отдельные церемонии инаугурации. Ранее стороны провели переговоры при посредничестве США по спорной президентской гонке, однако дискуссии не дали никакого результата.