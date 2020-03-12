Тегеран, , 07:59 — REGNUM По словам главы Организации пассивной гражданской обороны Ирана, новая вспышка коронавируса в мире может быть формой биологической войны, хотя необходимы дальнейшие исследования. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 11 марта.

«Конечно, нельзя сказать наверняка, что это биологическая война, но на самом деле она имеет много черт биологической войны», — отметил бригадный генерал Голамреза Джалали в прямом эфире телепрограммы IRIB. Он также подчеркнул, что по этому делу необходимо провести дальнейшие исследования.

«Некоторые предполагают, что вирус был создан естественным путем без какого-либо вмешательства человека, некоторые же считают, что он просочился из лаборатории в Китае. Третья группа считает, что это форма биологической войны», — сообщил Джалали, указывая на биологические лаборатории Соединенных Штатов рядом с Ираном, Китаем и Россией.

COVID-19 уже заразил более 119 000 человек в более чем 110 странах мира, вызвав 4300 случаев смерти и причинив огромный экономический ущерб. Иран является одной из наиболее пострадавших стран с 8042 инфекциями и 291 смертельным исходом. Между тем есть предположения, что вирус, первоначально поразивший Китай, возможно, является формой биологической войны.