Вашингтон, 11 марта 2020, 22:04 — REGNUM Увеличить численность военных в Латинской Америке намерены США, заявил 11 марта в Конгрессе глава Южного командования американских ВС Крейг Фоллер.
Адмирал Фоллер отметил, что в Латинской Америке «усиление американского военного присутствия» произойдёт уже в 2020 г. Будет увеличено количество находящихся в регионе летательных аппаратов, кораблей.
По словам американского адмирала, всё это нужно для большей эффективности противодействия таким угрозам, как «противозаконный наркотерроризм».
Напомним, партнёрами США в Латинской Америке являются Бразилия, Колумбия, Мексика.
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