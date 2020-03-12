Тегеран, , 08:11 — REGNUM 10 марта новый посол Ирана в Бельгии Голамхосейн Дехгани вручил верительные грамоты бельгийскому королю Филиппу Леопольду Людовику на церемонии, состоявшейся во дворце бельгийского короля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 11 марта.

Дехгани передал дружественное послание президента Ирана Хасана Рухани бельгийскому королю и выразил полную готовность иранского правительства к развитию и расширению отношений с Бельгией в политической, экономической, культурной, научной и других сферах, а также в области борьбы с терроризмом.

Отметив своё уважение по отношению к президенту Ирана, бельгийский король также выразил сожаление иранскому народу, который борется с пандемическим коронавирусом и другими проблемами. Он поприветствовал развитие отношений между Ираном и Бельгией во всех областях.

В настоящее время Дехгани является посланником Ирана в Европейском союзе (ЕС), а также аккредитованным послом в Люксембурге.