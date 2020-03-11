Ташкент, , 21:46 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, согласно которому в стране учреждена новая награда — орден «Дружбы» высшей степени, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно закону, данный орден является высшей государственной наградой Узбекистана для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Орденом могут быть награждены главы иностранных государств и правительств, представители международных организаций, диппредставительств, а также видные государственные и общественные деятели, деятели сферы науки, образования и воспитания, здравоохранения, духовности, культуры и спорта, меценаты, прославившиеся благородными делами в духе гуманизма и известные представители бизнес-сообщества.

Инициативу о награждении орденом выдвигает лично президент Узбекистана.

Орденом награждаются, в том числе, выдающиеся заслуги в создании сильного и справедливого гражданского общества, повышении роли и значения институтов гражданского общества в демократическом обновлении страны, налаживании и укреплении системного и эффективного диалога общества и государства.

Также награда будет вручаться за многолетнюю плодотворную работу, направленную на практическое решение экологических проблем, обеспечение в мире и стране благоприятной окружающей среды, сохранение генофонда человека, биоразнообразия и природных богатств, заботу об экологической безопасности во имя нынешнего и будущих поколений и другое.