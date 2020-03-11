Москва, 11 марта 2020, 21:45 — REGNUM Торжественная передача российской гуманитарной помощи Зимбабве состоялась 11 марта в Хараре, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Сильно пострадавшей от засухи республике Россия передала гуманитарный груз, содержащий растительные масла, пшеницу и бобовые культуры.
Груз на сумму в полтора миллиона долларов составляет свыше тысячи тонн. Власти Зимбабве поблагодарили российскую сторону за помощь.
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Напомним, в Зимбабве из-за засухи в период, на который обычно приходится сезон дождей, возник голод. При этом поставщики зерна взвинтили цены на муку.
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