Москва, , 21:45 — REGNUM Торжественная передача российской гуманитарной помощи Зимбабве состоялась 11 марта в Хараре, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Сильно пострадавшей от засухи республике Россия передала гуманитарный груз, содержащий растительные масла, пшеницу и бобовые культуры.

Груз на сумму в полтора миллиона долларов составляет свыше тысячи тонн. Власти Зимбабве поблагодарили российскую сторону за помощь.

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Напомним, в Зимбабве из-за засухи в период, на который обычно приходится сезон дождей, возник голод. При этом поставщики зерна взвинтили цены на муку.

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