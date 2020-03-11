Москва, , 20:49 — REGNUM В Госдуме рассчитывают, что аптеки не уберут с полок лекарства, цены на которые попали под государственное регулирование.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, предполагающий госрегулирование цен на препараты в случае чрезвычайной ситуации, угрозы распространения опасной для окружающих болезни, например коронавируса.

Поправки разрешают правительству РФ в оперативном порядке устанавливать предельно допустимые розничные цены на лекарства и медицинские изделия во время эпидемий. В частности, цены на противовирусные препараты и медицинские маски, отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Единственное — компетентным органам нужно будет как-то проконтролировать, чтобы аптеки не убрали с полок попавшие под ценовое регулирование препараты. Ну и, конечно, замораживать цены нужно будет не только в рознице, но и у оптовиков и производителей», — отметил Огуль в Facebook.

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