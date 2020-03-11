Вашингтон, , 20:46 — REGNUM Давление Вашингтона на Тегеран будет продолжено, заявил 11 марта во время своего публичного выступления помощник главы Соединённых Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Дональд] Трамп занимает свою должность, у Ирана не будет ядерного оружия». О'Брайен «Пока президент [СШАзанимает свою должность, у Ирана не будет ядерного оружия».

Американский политик призвал иранское руководство отказаться от ядерной программы, закрыть такие ядерные объекты, как Фордо и Натанз. В противном случае давление на Иран будет продолжено.

Напомним, в Иране, кроме вышеуказанных ядерных объектов, есть ещё 15, известных МАГАТЭ, в том числе Абад, Анарак (захоронение ядерных отходов), Бушер (Бушерская АЭС), Дарховин, Исхафан, Йезд, Кереж, Лашкар Абад, Лавизан, Паршин, Сагханд, Чалус, Энарак, Эрак и Эрдакан Бонаб.

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