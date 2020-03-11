Вашингтон, 11 марта 2020, 20:46 — REGNUM Давление Вашингтона на Тегеран будет продолжено, заявил 11 марта во время своего публичного выступления помощник главы Соединённых Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Американский политик призвал иранское руководство отказаться от ядерной программы, закрыть такие ядерные объекты, как Фордо и Натанз. В противном случае давление на Иран будет продолжено.
Напомним, в Иране, кроме вышеуказанных ядерных объектов, есть ещё 15, известных МАГАТЭ, в том числе Абад, Анарак (захоронение ядерных отходов), Бушер (Бушерская АЭС), Дарховин, Исхафан, Йезд, Кереж, Лашкар Абад, Лавизан, Паршин, Сагханд, Чалус, Энарак, Эрак и Эрдакан Бонаб.
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