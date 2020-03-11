Челябинск, , 20:22 — REGNUM России не обойтись в нынешних условиях без мощной президентской вертикали. Об этом заявил челябинский губернатор Алексей Текслер на аппаратном совещании с главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба руководителя области.

Текслер полагает, что пакет поправок разработан для того, чтобы закрепить путь, пройденный Россией за последние десять лет, и создать почву для эволюционного и поступательного развития. Также наконец поставлена точка в обсуждении института президентской власти после 2024 года. И поставил её лично глава государства Владимир Путин.

«Мы с вами понимаем, что без мощной президентской вертикали это в сегодняшних реалиях невозможно, и лично я считаю предложения президента России своевременными», — сказал глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в Конституцию 11 марта Госдума одобрила в третьем чтении. В этот же день своё одобрение высказал и Совет Федерации.