Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Военного участия в конфликте в сирийской провинции Идлиб Соединённые Штаты принимать не будут, заявил 11 марта на публичном мероприятии помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

О'Брайен «Мы в данный момент не собираемся выделять на это американские войска».

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Напомним, Идлиб является той точкой конфликта в Сирии, где «встретились» союзники Дамаска и его противники. 5 марта российская и турецкая стороны смогли договориться о перемирии в Идлибе. Обстановка в этом регионе, который является зоной деэскалации, остаётся тяжёлой.

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