11 марта 2020 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 20:00 — REGNUM Владимир Путин одним махом в один момент изменил сценарий развития всей мировой экономики как минимум на ближайшие несколько лет, приняв решение выйти из сделки ОПЕК+. Не только, очевидно, испортив планы политиков западных стран, но и западных и отчасти российских элит. Неслучайно только их визг и доносится из всех информационных щелей — телевидения, радио, печатных и электронных СМИ, в попытках разогреть население и создать панику. Но, похоже, что разогрела элита саму себя, народ новостями о росте доллара, снижением котировок крупных российских компаний на фондовой бирже и возможным ростом цен с инфляцией — по большому счету уже не напугать. Как говорится: «плавали — знаем»! Поговорить, конечно, поговорим, постращаем друг друга. Но если поразмыслить, а не распыляться на эмоции, то на самом деле ничего страшного нас всех не ожидает, даже наоборот — мы выходим на новый виток развития. Да и цены, которым прогнозируют рост, на самом деле если могут и подскочить, то не из-за нефти или доллара, а из-за короновируса. Но почему-то возмущенные решением Путина, который спутал им все карты, предпочитают сместить акценты с вируса на нефть, хотя еще на днях все постоянно говорили именно о том, что вирус ударит по экономике всех стран: скажется на туристической отрасли, на перевозчиках, на расходах на медицину, на производительности труда, на поставках и логистике продукции, что неизменно повлечет убытки одних и создаст условия для прибыли другим, причем в некоторых случаях эту прибыль скорее можно назвать мародерской — когда заработать пытаются на лекарственных препаратах и медицинских предметах защиты.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Да, доллар вырос и что? Подумаешь, первый раз что ли это происходит?! Те, кто имел и имеет накопления в валюте соскучились по таким вот ралли. Что касается большинства рядовых россиян, живущих на зарплату, то для них ничего ровным счетом не изменится. Подорожать может только импортная продукция, но в широком обиходе рядовых россиян, которых, опять же, повторю — большинство, импортных составляющих не так много. Продуктов питания собственного производства, где нет импортной составляющей, в России более чем достаточно. И даже более того, для малого бизнеса, для многих российских фермеров, которые до сих пор не могли найти сбыта для своей продукции открываются возможности выйти на рынок и заполучить долю клиентов, которых ранее у них, по сути, отняли ритейлеры, у которых как раз таки может быть в обороте импортная продукция и позиции которых в России с каждым днем ослабевают в пользу развития малоформатной торговли. Так что не удивляйтесь, когда встретите на просторах интернета статьи или на ТВ и радио комментарии каких-нибудь экспертов в лице собственников торговых сетей, которые решили, что лучше нефтяников разбираются в нефтяном бизнесе, заявляющих и прогнозирующих проигрыш России на пути войны с мировыми нефтяными боссами.

Отметим, что торговля продуктами или бытовыми товарами, то есть: «здесь купи дешевле — там продай дороже» — это не добыча и продажа нефти! На нефтяном рынке свои законы, тренды и инструменты. Если ритейлеры вздумают повысить цены, то они останутся в проигрыше, думается, они это хорошо осознают. Платежеспособный спрос не благоволит росту торговли, а значит — повышение цены приведет их к краху, да и обоснований у ритейлеров на повышение цен на российскую продукцию нет, и пока не будет. Что же касается импортной продукции, то у нее есть свой клиент, он, скорее всего у ритейлеров и останется.

Нефть не дорожает, а дешевеет. Рост ее добычи не приведет к росту ее цены, следовательно, не стоит ожидать роста цен на бензин, что очень важно в период новой посевной компании, и сбора урожая. Что важно также для любого промышленного производства, где высокая энергосоставляющая доля.

Добыча нефти в России Павел Редин © ИА Красная Весна

Если говорить о прогнозах экспертов по поводу выпадающих доходов из бюджета, ожиданиях роста налогов для ненефтянной части экономики, и включении в борьбу арабской нефти за долю на рынке, то в ФНБ достаточно денег, чтобы пережить временные потери нефтяного бизнеса, вложения ФНБ преимущественно размещены в валюте, поэтому логично полагать, что сейчас доходы ФНБ от этих вложений только растут.

Повышать налоги для рядовых отраслей экономики уже некуда, если такая затея и возникнет, то она окажется провальной, думается правительство РФ в силу своей достаточно высокой компетентности это прекрасно осознает, тем более возникшая ситуация благоприятствующая развитию малого бизнеса принесет бюджету определенный доход, какой — пока спрогнозировать сложно.

В конце концов, говоря о переживаниях экспертов на тему того, что из-за покупки Сбербанка денег ФНБ может не хватить, то эту покупку можно отложить: во-первых — этот шаг даст возможность Герману Грефу пересмотреть политику Сбербанка и подготовить его к приходу в 2021 году на рынок России страховых и финансовых компаний, ну, а если он этого не сделает, то банк, очевидно, потеряет свою стоимость и тогда правительству эта сделка будет ничего не стоить, а во-вторых — это позволит Грефу и Набиуллиной поставить точку в выяснении их отношений.

Глава Сбербанка Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

Что же касается арабской нефти, которая якобы способна перемешать карты уже в игре Путина за счет снижения цены, технической возможности добывать нефти больше чем в России и якобы однозначного выигрыша США в силу увеличения закупок дешевой арабской нефти, то и России никто не мешает изымать с рынка эту нефть путем тех же закупок, что подстигнет рынок к росту цены на нефть.

А вот Трампу, уже давно желающему ослабить доллар, вернуть на родину своих промышленных производителей, занять долю нефтяного рынка за счет дорогой сланцевой нефти, сделать это не удалось. Если бы доллар упал, то и доходы российского ФНБ и в целом мировая экономика потерпели убытки.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Более того, не стоит забывать, что у российских нефтяников существуют инфраструктурные проекты, за счет которых они тоже могут пополнять бюджет не только нефтяными доходами!

Ну и наконец, заявления по поводу того, что Путин рубит сук на котором сидит, причем так явно играя на руку российским нефтяникам, как то кажется экспертам, и вовсе выглядят забавными. Неужели эксперты реально думают, что Путин, который «заставил» мировых лидеров считаться со своим мнением «плавает» так мелко и в первую очередь заботится о российской нефти? Нет, за этим его шагом стоит очередная многоходовка, которую сейчас вот так сходу распознать и разгадать невозможно!