Могадишо, , 19:56 — REGNUM По информации сомалийских чиновников и депутатов, удар военного дрона США в Джанаале в Сомали был нанесен по гражданским лицам, а не по террористам, 11 марта сообщает агентство Reuters.

Сомалийский депутат Махад Дор сообщил агентству, что беспилотник разбомбил микроавтобус с шестью мирными жителями, в том числе одним ребенком.

Военные США ранее заявили, что в результате удара в Сомали 10 марта были уничтожены пятеро боевиков группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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