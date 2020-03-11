Москва, 11 марта 2020, 19:55 — REGNUM Всероссийскому добровольческому молодежному общественному движению «Волонтерская рота» отказали в проведении публичного мероприятия 21 марта из-за мер по предотвращению распространения на территории Москвы коронавируса.
Как сообщил ИА REGNUM председатель движения «Волонтерская рота» Антон Демидов, соответствующий отказ в проведении акции был направлен представителям движения за подписью первого заместителя руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Василия Олейника.