Москва, , 19:48 — REGNUM Поправки в Конституцию, согласно которым устанавливается запрет для высших должностных лиц субъектов РФ, сенаторов, депутатов Государственной думы РФ и иных представителей власти на получение вида на жительство иной страны или двойного гражданства, — ответ на соответствующий запрос общества и справедливая норма. Такое мнение в разговоре с ER.RU выразил заместитель секретаря генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«Занимаясь управлением государства, на мой взгляд, недопустимо параллельно иметь либо двойное гражданство, либо вид на жительство иной страны», — подчеркнул Ревенко.

Он подчеркнул, что политик должен быть честным перед своими избирателями. «Никаких иных интересов кроме российских у российского политика быть не должно. Я уверен, что данные поправки поддерживает подавляющее большинство наших граждан, и они отвечают важнейшему запросу общества на справедливость», — заключил парламентарий.

Напомним, законопроект о поправке в Конституцию был внесен в Госдуму 20 января. Изложенные в документе предложения направлены нa развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование. За принятие документа проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 43 депутата. 22 апреля состоится общероссийское голосование, на котором граждане страны примут окончательное решение по поправкам в Конституцию.