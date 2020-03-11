Тбилиси, , 19:38 — REGNUM

В Грузии подтвержден еще один, 24-й случай коронавируса, и этот случай, как и большинство предыдущих, связан с Италией. Об этом в эфире телекомпании «ТВ Пирвели» сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе. Обновленная информация также появилась на специальном правительственном сайте https://stopcov.ge/

Грузинские телеканалы проводят активную информационную кампанию с целью оповещения населения как о новых случаях заражения, так и о мерах превенции инфицирования, и с этой целью ежедневно предоставляют свой эфир эпидемиологам и другим специалистам и членам правительства.

Напомним, что в Грузии зафиксировано уже 24 официально подтвержденных случая коронавируса. До 300 человек находятся в карантине и еще 46 человек остаются в стационарах под наблюдением врачей. Амиран Гамкрелидзе заявляет, что еще несколько десятков материалов для анализов сдано в биолаборатории центра Лугара, поэтому не исключает подтверждения новых случаев коронавируса.