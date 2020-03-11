Ижевск, , 19:37 — REGNUM На внеочередной сессии госсовета Удмуртии, назначенной на 12 марта, рассмотрят вопрос «Об одобрении поправок в Конституцию РФ».

В пресс-службе регионального парламента уточнили, что данный вопрос включат в повестку сессии на утреннем заседании президиума Госсовета, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поправки в Конституцию поддержали депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. После этого внесение изменений в Основной закон страны должны одобрить более 2/3 региональных парламентов страны.