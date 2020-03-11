Хартум, 11 марта 2020, 19:45 — REGNUM Новое подразделение по борьбе с терроризмом будет создано в Судане, сообщает 11 марта Asharq Al-Awsat.
Подразделение будет создано в рамках существующей структуры внутренней безопасности. Это решение принято на фоне покушения на суданского премьер-министра Абдаллу Хамдока.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, покушение на Хамдока произошло 9 марта и квалифицируется как теракт.
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