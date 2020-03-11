Псков, 11 марта 2020, 19:31 — REGNUM Главным в принятых сегодня, 11 марта, Федеральным собранием РФ поправках в Конституцию РФ депутат Государственной думы РФ от Псковской области Александр Козловский назвал «гражданина и его интересы». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом депутат написал в своём инстаграм-аккаунте после принятияпоправок в третьем, окончательном чтении.
Читайте также: В Пскове оценили поправки в Конституцию о запрете отчуждения территорий РФ
Козловский подчеркнул, что 22 апреля окончательное решение примет народ России на общенациональном голосовании и призвал всех прийти на участки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пакет изменений к Конституции РФ сегодня, 11 марта, приняли в третьем чтении депутаты Государственной думы РФ и одобрил Совет Федерации. Документ должны поддержать две трети региональных заксобраний. В Псковском областном собрании депутатов вопрос будет рассмотрен на внеочередной сессии, которая состоится завтра, 12 марта.
Читайте ранее в этом сюжете: Псковский губернатор: в апреле мы сделаем выбор для своих детей и внуков