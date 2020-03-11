Псков, , 19:31 — REGNUM Главным в принятых сегодня, 11 марта, Федеральным собранием РФ поправках в Конституцию РФ депутат Государственной думы РФ от Псковской области Александр Козловский назвал «гражданина и его интересы». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом депутат написал в своём инстаграм-аккаунте после принятияпоправок в третьем, окончательном чтении.

Александр Козловский, депутат Государственной думы РФ «Отсюда столь обширный социальный пакет поправок: от закрепленной индексации пенсий и пособий до доступной бесплатной медицинской помощи. В Основном законе страны появляется такое важное для развития государства понятие, как «уважение человека труда»! Хочу подчеркнуть ряд моментов, которые свидетельствуют, что Конституция РФ в новой редакции, если поправки будут одобрены нашими согражданами, ориентирована на будущее: дети, как приоритет государственной политики; усиление роли Государственной думы и Совета Федерации; верховенство российского права; более жесткие требования к президенту, депутатам, чиновникам и судьям; государство обеспечивает защиту исторической правды, чтит память защитников Отечества».

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Козловский подчеркнул, что 22 апреля окончательное решение примет народ России на общенациональном голосовании и призвал всех прийти на участки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пакет изменений к Конституции РФ сегодня, 11 марта, приняли в третьем чтении депутаты Государственной думы РФ и одобрил Совет Федерации. Документ должны поддержать две трети региональных заксобраний. В Псковском областном собрании депутатов вопрос будет рассмотрен на внеочередной сессии, которая состоится завтра, 12 марта.

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