Анкара, , 18:54 — REGNUM Российско-турецкие переговоры в Анкаре между военными будут продолжены 12 марта, сообщили 11 марта в турецком оборонном ведомстве.

Такое решение принято по итогам турецко-российских консультаций по ситуации в сирийской провинции Идлиб, которые состоялись в столице Турции 11 марта.

Напомним, вышеуказанные переговоры начались в Анкаре накануне, 10 марта. Военные обсуждают обстановку в Идлибе, в особенности совместное патрулирование трассы М-4, которое начнётся 15 марта.

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