Москва, , 18:39 — REGNUM Поправки в Конституцию по части детства и материнства стали отражением реально существующего социального запроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявила руководитель фонда конкурса юных чтецов «Живая классика» Марина Смирнова.

«Поправки, которые касаются семьи, материнства, детства — эти поправки все абсолютно целесообразны, разумны. Социальный запрос на это и есть, ровно на то, чтобы это было закреплено в Конституции», — заявил Смирнова.

Она подчеркнула, что огромное значение для населения играют и изменения, связанные с утверждением уровня оплаты труда не менее прожиточного минимума, индексации пенсий не меньше одного раза в год, индексации социальных пособий.

Несмотря на то, что некоторые поправки, касающиеся культуры и, в частности, языка, вызвали определённые споры, подготовленный для обновлённой Конституции текст получился выверенным и сбалансированным.

«Мне показалась очень важной поправка, которая касается, например, малочисленных коренных народов, сохранения самобытности и поддержки языка. Здесь как раз расширяют закон по части поддержки языков малочисленных народностей. А то, что касается русского языка — это лишь описывает текущую ситуацию. Вопрос вызвал какие-то споры, но это просто описание того, что имеет место в действительности. Теперь оно просто обрело формулировку и вошло в Конституцию», — отметила Смирнова.