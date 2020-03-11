Вильнюс, , 18:38 — REGNUM Во время празднования 30-летия независимости в столице Литвы Вильнюсе сегодня, 11 марта, колонной маршем по центральному проспекту Гедиминаса прошли литовские националисты и неонацисты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так называемое «патриотическое шествие» прошло под крики «Литва — литовцам», «Хороша Литве без русских», на одежде некоторых участников были отчётливо видны символы свастики, а некоторые несли в руках плакаты лиц, ответственных за массовое уничтожение еврейского населения во времена Холокоста.

По оценкам полиции, в шествии приняли участие порядка 300 человек.