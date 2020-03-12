Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 12 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о внедрении искусственного интеллекта в Москве, сообщает ИА REGNUM.

Законопроектом, внесенным в Госдуму первым вице-спикером нижней палаты парламента Александром Жуковым («Единая Россия»), предусматривается проведение в столице эксперимента по установлению с 1 июля 2020 г. специального правового регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения. Срок проведения эксперимента составит пять лет.

Принять участие в эксперименте смогут юрлица и индивидуальные предприниматели из специального реестра. Попасть в реестр можно будет на основании заявки.

Проведение эксперимента, отмечает автор, в частности, позволит «определить сферы экономики и общественных отношений, в которых целесообразно внедрение искусственного интеллекта, установить, какие общие правовые нормы должны быть скорректированы, а какие введены впервые».

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